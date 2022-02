Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Musique : l’artiste Akon annonce son retour sur la scène Rédigé par leral.net le Lundi 21 Février 2022 à 09:32 | | 0 commentaire(s)| Le rappeur sénégalo-américain, Alioune Badara Thiam plus connu sous le nom « Akon », a annoncé sa prochaine sortie, lors d’un concert live à Boston. Il a donné l’information via son compte Instagram. « C’est encore la fête ! Obtenez vos billets maintenant sur Ticket Master », a-t-il écrit à ses 7,7 millions d’abonnés, repris par Seneweb.

Le Sénégalo-américain est quatre fois nommé aux Grammy Awards en 2008. L’artiste vient de fixer à ses fans un rendez-vous à ne pas manquer, à l’occasion du concours de musculation professionnel de l’Ifbb Boston Pro où il se produira en concert live, le 12 mars prochain.



Akon promet un spectacle inédit et les fans sont déjà excités et impatients. Considéré comme l’un des meilleurs rappeurs de sa génération, Akon est parvenu à se faire une place dans l’industrie musicale américaine.



emedia rappelle qu’il est le premier artiste solo à avoir, par deux fois placé deux titres simultanément n°1 et n°2 au Billboard Hot 100 (« I Wanna Love You » n°1 et « Smack That » n°2, puis « Don’t Matter » n°1 et « The Sweet Escape » n°2), au cours de l’année 2007.



Surfant désormais sur sa célébrité, Akon, qui n’a jamais oublié ses racines, a fait son grand retour sur le continent africain, en investissant dans son pays d’origine, le Sénégal, et à travers l’Afrique avec son organisation Lightning Africa, rappelle la source.





