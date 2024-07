Mutinerie au Camp pénal: 28 détenus défères et inculpés par le Doyen des Juges

28 détenus ont déférés et inculpés par le Doyen des Juges, suite à l’affaire de la mutinerie au Camp pénal de Liberté 6, le 19 juin dernier, selon "Seneweb", repris par "Le Témoin". Au cours d’une fouille de routine, des détenus s’étaient révoltés et il y avait eu des affrontements avec les gardes pénitentiaires. Les détenus réclamaient de meilleures conditions dans ce lieu de privation de liberté. Pour calmer la colère des incarcérés, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, s’était rendu sur les lieux.



Finalement, la situation était sous contrôle. Suite à la découverte d’une centaine de téléphones portables ainsi que de chanvre indien dans les chambres, une enquête avait été ouverte et confiée au commissariat de Grand-Yoff. Selon les informations de "Seneweb", ladite enquête a été bouclée depuis le 27 juin 2024.



Et un groupe de 28 détenus a été conduit devant le procureur de la République près le tribunal de Grande Instance (Tgi) de Dakar. Ces détenus qui purgent déjà de longues peines, sont tous poursuivis pour détention et diffusion d’images et vidéos filmées en milieu carcéral, rébellion et introduction frauduleuse d’objets prohibés. Le parquet a opté pour l’ouverture d’une information judiciaire. Le dossier est confié au Doyen des Juges d’instruction. Lequel a inculpé les 28 détenus pour les faits visés, avant de les placer, à nouveau, sous mandat de dépôt.

