Mutuelle de santé des agents de l’Etat: Une bamboula dénoncée

La Mutuelle de santé des agents de l’Etat fait l’objet d’un tong-tong financier sans précédent. Plus de 780 millions FCfa ont été décaissés entre 2018 et 2020, pour des dépenses en toc. Pis, trois prestataires ont « gagné » tous les marchés pendant 4 ans, en violation totale des procédures.



Ainsi, 121,6 millions FCfa ont été dépensés pour des frais de mission sans ordre ni rien. 33,160 millions FCfa ont été payés sur la base de factures pro-forma. Pis, l’essentiel des dépenses liées aux achats ‘matériels informatiques, fournitures de bureau… pour le ministère de la Santé, sont exécutées sans le bon de commande et le bordereau de livraison, attestant de la réception des biens.



D’après "Rewmi", les achats d’un montant supérieur à 500.000 FCfa n’ont pas fait l’objet de DPR auprès de 5 fournisseurs, comme le recommande le manuel de procédure. Des achats de terrain ont été effectués sans trace de mutations.