Mutuelle des acteurs culturels : Après You, Macky offre 100 millions F Cfa

Samedi 16 Décembre 2017

Le leader du Super Etoile, Youssou Ndour a procédé hier, à la remise d’un chèque d’une valeur de 75 millions de francs Cfa à la mutuelle de santé des acteurs culturels. Ceci constitue l’intégralité de la somme qu’il a reçu au Japon, en remportant le prix Premium Impérial, le titre le plus prestigieux dans le domaine des arts au Japon).



Et ce n’est pas tout pour les artistes puisque, selon le journal EnQuête, le chef de l’Etat a lui aussi mis sur la table la somme de 100 millions de nos francs pour leur bonne prise en charge médicale. Une manière pour le protecteur des Arts et des Lettres, de boucler en beauté cette année dédiée à la culture. La banque où va loger cette somme, a aussi contribué à hauteur de 7 millions Cfa.

