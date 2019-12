Mystère à Pikine : un incendie se déclare à 4 h du matin et ravage la maison d’un directeur d’école Un incendie aux sources encore inconnues s’est déclaré lundi dernier au domicile du directeur de l’école 1 de Pikine nord, vers 4 h du matin au moment ou tout le monde était profondément endormi. Un feu d’une rare violence selon les Echos qui a fait d’importants dégâts matériels, ravageant le salon, une bibliothèque, trois téléviseurs, des lits des armoires, entre autres, et 850 000 francs. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine de cet incendie encore mystérieux.

