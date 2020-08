Mystère autour de fréquents incendies des marchés au Sénégal : L’ACIS sollicité l’éclairage de l’Etat L’association des Commerçants Industriels du Sénégal (ACIS) invite l’état à porter à leur connaissance les résultats des enquêtes menées sur les " les incendies répétitifs qui ravagent les marchés’’, selon son porte-parole, Papa Modou Guéye.

Il faisait face à la presse, hier jeudi, au terme d’une visite effectuée au marché central de Kaolack, pour constater les dégâts causés par un incendie survenu dans la nuit du Samedi au Dimanche derniers.



"Nous disons encore une fois à l’état du Sénégal de mener des enquêtes après les incendies répétitifs dans les marchés, de nous dire qu’est ce qui s’est vraiment passé et d’élucider la cause des incendies", a-t-il indiqué



Selon lui, l’état a la responsabilité de placer les commerçants un climat de sécurité pour qu’ils puissent s’épanouir et gérer convenablement leur business car, dit-il, ‘’le commerce représente leur principale source de revenu’’.



"Le principal problème des marchés au Sénégal, c’est des problèmes d’incendie qui sont devenus aussi des problèmes de sécurité publique et le marché de Kaolack en est une parfaite illustration. Il y a aussi le problème d’insalubrité qui est devenu un problème de santé publique ", a-t-il souligné.



Toutefois, le bureau national de l’ACIS promet, en collaboration avec le bureau régional, d’apporter un appui aux sinistrés.

