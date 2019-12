«N’abandonne jamais ton rêve», le président Trump au jeune Nigérian qui a dessiné son portrait

Il a tweeté : « C’est mon deuxième portrait du Président Trump. Cette fois, je veux vraiment qu’il le voie. Tout est fait au stylo à bille et a pris jusqu’à 70 heures, 24×21 pouces. S’il vous plaît, retweetez jusqu’à ce que le président voit ça. »



Le président Donald Trump, qui a réagi au tweet devenu viral, a décrit @Doks_Art comme un artiste remarquable et lui a dit de ne pas abandonner son rêve.



Il a tweeté : « Non seulement je l’ai vu @Doks_Art, mais je le trouve fantastique. Tu es un artiste remarquable, n’abandonnes jamais ton rêve ! »