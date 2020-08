NBA - Michael Jordan fait entendre sa voix Aujourd’hui patron des Hornets, Michael Jordan s’est beaucoup impliqué dans les réunions entre propriétaires et joueurs, afin que ces derniers soient écoutés et que la saison, interrompue depuis mercredi après le boycott des Bucks, reprenne.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 17:49 | | 0 commentaire(s)|

Une phrase, prononcée durant sa carrière de joueur, résume assez bien le manque d’engagement politique de Michael Jordan, qui lui a longtemps été reproché. "Les Républicains achètent aussi des chaussures", avait-il lâché à ses coéquipiers des Bulls Horace Grant et Scottie Pippen en 1990, alors que sa mère lui avait demandé de soutenir, lors d'une élection sénatoriale de Caroline du Nord, le candidat démocratique, opposé à un adversaire ultraconservateur. Alors peu enclin à s’engager sur des sujets raciaux et sociétaux, le légendaire numéro 23 a depuis évolué. Après le décès de George Floyd, cet Afro-Américain dont la mort, après son interpellation par la police de Minneapolis, a embrasé les Etats-Unis, il avait d'ailleurs promis d’offrir 100 millions de dollars sur les 10 prochaines années à des associations soutenant l'égalité raciale, la justice sociale et un meilleur accès à l'éducation.





"La voix de la raison"



Et c’est aujourd’hui en tant que seul propriétaire noir d’une franchise NBA, les Charlotte Hornets, que "MJ" s’implique. D’après ESPN, il aurait ainsi incarné "la voix de la raison" lors des réunions avec les autres patrons d’équipes, suite au boycott par les Bucks de leur match de mercredi contre le Magic. Et au report des autres rencontres de play-offs qui devaient se disputer depuis, afin de protester contre ce qui ressemble à une nouvelle bavure policière. Dimanche dernier, Jacob Blake, un Afro-Américain de 46 ans, s’est fait tirer dessus à sept reprises dans le dos par deux policiers à Kenosha, à moins de 50 kilomètres de Milwaukee.





"Je vous parle en tant qu'homme noir"



Favorable à la reprise de la saison, Jordan s’est notamment entretenu avec Russell Westbrook et Chris Paul, le représentant du syndicat des joueurs, servant de passerelle entre les propriétaires et les joueurs. Afin de connaître les désirs des joueurs et de proposer son aide, alors qu’ils demandent plus d’engagement aux patrons des franchises. "Je ne vous parle pas en tant que propriétaire ou en tant qu’ancien joueur, mais en tant qu’homme noir", a-t-il notamment lâché. Et il aurait demandé aux autres propriétaires de bien écouter les joueurs, tout en réaffirmant sa volonté de poursuite de la saison, jouer les matchs étant, selon lui, le meilleur moyen de se faire entendre et d’avoir une plateforme pour leurs revendications sociales. Sans que l’on sache à quel point son intervention a joué dans la décision de reprendre la saison, a priori samedi.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos