NBA : la descente aux enfers de Delonte West, l’ancien coéquipier de Lebron James De joueur NBA à SDF, Delonte West vit une période compliquée.



Rédigé par leral.net le Samedi 25 Janvier 2020 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

Il y a 10 ans, Delonte West était un joueur de NBA de talent, coéquipier de LeBron James chez les Cleveland Cavaliers. Drafté en 2004 par les Bolton Celtics, il a connu une belle carrière en NBA avec 8 saisons, 432 matchs et 16 millions de dollars de gains accumulés avant de mettre un terme à sa carrière en 2015. Sauf qu'aujourd'hui, il est en grande détresse sociale et a été arrêté dans la rue, dans un état second, dans une ville de la banlieue de Washington. Filmé torse-nu, tabassé sur une bretelle d'autoroute, les images ont fait le tour des réseaux et ont beaucoup choqué.





Beaucoup se sont émus de la situation actuelle de West, notamment Jameer Nelson, son ancien coéquipier en universitaire.





"Voir ces vidéos me rend malade. J’ai parlé avec Delonte ces derniers mois, juste pour être présent, en tant qu’ami. Ce que je sais, c’est que quand tu as des difficultés mentales, émotionnelles ou physiques dans la vie, il faut en parler à quelqu’un. À un docteur."



Delonte West, qui a avoué souffrir de troubles bipolaires et de pensées suicidaires, avait déjà fait parler de lui en 2010 après avoir été arrêté pour possession d'arme illégale.



On espère pour lui qu'il se remettra vite sur pieds.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos