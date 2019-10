NMA Sanders: Le fils aîné d'Ameth Amar porté à la tête de l'entreprise

Le Conseil d’administration de Nma Sanders qui s’est réuni le lundi 14 octobre 2019, a décidé de nommer Papa Madiop Amar dit "Papi" et Thiendiaté Bouyo Ndao respectivement, président du Conseil d’Administration et Directeur Général. Cette décision survient suite au décès du fondateur et Président Directeur général de Nma Sanders, Ameth Amar.



Papa Madiop Amar dit Papi, 34 ans, est le fils aîné de feu Ameth Amar. Il a fait ses études supérieures au Collège Boréal de Toronto au Canada et, est titulaire d’un « Bachelor in Business Administration ». A son retour au Sénégal en 2007, il a intégré l’équipe commerciale de PASTAMI en qualité de technico-commercial en charge du Modern Trade.



Parallèlement à ses activités professionnelles, il a poursuivi ses études et a validé en 2009 son Master en Marketing et Communication à l’Institut Supérieur de Management (ISM campus Dakar).



Il a eu à occuper les fonctions d’assistant marketing en 2009 et a dirigé de 2010 à 2015, le département des ventes export et dernièrement, était désigné coordonnateur commercial de l’unité industrielle de Pastami.



Thiendiaté Bouyo Ndao a une expérience de plus de vingt-sept ans dans l’agro-industrie, la gestion d’entreprise, la finance et l’audit. Il était Secrétaire Général de la Nma Sanders depuis mars 2017.

