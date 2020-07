NOTATION FINANCIÈRE: Le Sénégal et la Côte d’Ivoire dans le collimateur de l’agence de notation Moody’s

Sur l’espace CEDEAO, ce sont le Sénégal et la Côte d’Ivoire qui ont été indexés par l’agence Moody’s. Pour rappel, ils avaient eu accès, à un allègement de la charge de leurs dettes , sur accord, au cours d’une réunion du G20 en date du 15 avril 2020 , avec le soutien des Nations unies, de la Banque mondiale et du Club de Paris, qui rassemble les principaux guichets- prêteurs publics des pays en développement. Le contexte de la pandémie avait favorisé l’accès à ce mécanisme financier, à ces deux pays en voie de développement. UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE, MAIS.. Concrètement, il ne s’agit pas d’annuler les créances, mais seulement de suspendre les paiements dus aux pays riches, jusqu’à la fin de l’année.



Toutefois, ce qui inquiète l’agence de notation, ce n’est pas le mécanisme utilisé, mais bien le fait que le G20 et la Banque mondiale aient demandé aux créanciers privés d’emboîter le pas aux grands pays prêteurs. Pour Moody’s, l’analyse est claire. Une négociation sur une suspension de la dette de marchés a de fortes probabilités d’être considérée comme un cas de défaut, lit-on dans la note parvenue à Confidentiel Afrique. Les autorités sénégalaise et ivoirienne réagiront face au contenu de la dernière note de l’agence Moody’s.

