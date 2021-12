NOTE D’INFORMATION SUR LA PARTICIPATION DU PRESIDENT MACKY SALL AU SOMMET TURQUIE-AFRIQUE 2021

Ce Sommet réunira la Turquie d’une part, les pays membres du bureau de l’Union Africaine et ceux assurant la Présidence en exercice des Communautés économiques régionales africaines, d’autre part.



Les échanges porteront sur des questions politiques, économiques, et autres sujets d’intérêt commun.



Pour rappel, les deux premiers Sommets afro-turcs se sont tenus à Istanbul et à Malabo, respectivement en 2008 et en 2014.



Le 19 décembre 2021, le Président Macky Sall participera à Bruxelles à une réunion restreinte euro-africaine, préparatoire du Sommet Europe-Afrique de février 2022.





Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République du Sénégal prend part ce 18 décembre 2021 au 3e Sommet Turquie-Afrique prévu à Istanbul. Ces dernières années, les relations entre le Sénégal et la Turquie se sont profondément consolidées avec notamment plusieurs visites officielles de part et d’autre de Dakar et Ankara.



Lors de la dernière visite officielle de Son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie dans notre pays les 27 et 28 janvier 2020, pas moins de sept nouveaux accords de partenariat ont été signés. Ces accords ont, notamment, porté sur plusieurs domaines tels que l’éducation, les sports et la gestion des catastrophes.

Egalement, le Cadre juridique de coopération entre le Sénégal et la Turquie a été renforcé par la signature d’accords portant sur le Mémorandum d’entente relatif à l’établissement d’un Centre culturel turc « Yunus EMRE », le Mémorandum sur la coopération en matière de politique de la Diaspora et le Protocole d’Accord de coopération entre la Direction des Archives d’État de la Présidence de la République de Turquie et la Direction nationale des Archives du Sénégal.



Par ailleurs, l'agriculture, les industries, le tourisme, la pêche, les technologies de l'information et de la communication (TIC), la santé, l'éducation, les sports, les énergies renouvelables et l'exploitation minière, figurent au registre des domaines majeurs qui offrent des potentialités d'investissement entre le Sénégal et la Turquie.





SENEGAL-TURQUIE : UN NIVEAU D’INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS FORT APPRECIABLE

En 2020, le portefeuille d’investissement de la Turquie au Sénégal était riche de 29 projets pour 775 millions de dollars soit 460 350 000 000 FCFA. Parmi les réalisations des entreprises turques au Sénégal figurent :

La construction à Diamniadio du Stade du Sénégal

Le Centre International de Conférence Abdou DIOUF (CICAD) : ce centre de conférence a valu à SUMMA, l’une des principales entreprises du secteur de la construction en Turquie, d’être lauréat du premier prix du magazine international Engineering News Record (ENR), l’une des publications les plus prestigieuses du secteur de la construction. Le projet du Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) est arrivé en tête du classement mondial dans la catégorie « Centres culturels ». Réalisé en un temps record de 343 jours, et livré en 2014, le CICAD a ouvert une nouvelle ère de construction de bâtiment moderne, en mode fast-track au Sénégal.

L'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD),

L’hôtel Radisson de Diamniadio,

Le Marché d'Intérêt National,

La Gare des Gros Porteurs,

La Minoterie FKS,

Des Centres de Santé,

Des logements, etc .



LE SOMMET TURCO-AFRICAIN SYMBOLE D’UNE COOPERATION ACTIVE

C’est en janvier 2008, à l’issue du 10e Sommet de l’Union Africaine que la Turquie a été déclarée partenaire stratégique de l’institution. Le premier Sommet de la Coopération turco-africaine est organisé dans la foulée du 18 au 21 août 2008 à Istanbul avec la participation de 49 pays africains. En plus d’un statut d'observateur à l'Union Africaine acté en 2005, la Turquie est membre non-régional de la Banque Africaine de Développement (BAD depuis 2008. En outre, la Turquie dispose d’ambassadeurs accrédités auprès de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) (2005), de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) (2010), du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) (2012) et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) (2013).