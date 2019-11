Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici NRJ Music Award 2019 : repartie sans trophée, Aya Nakamura réagit Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2019 à 10:32 | | 0 commentaire(s)| Lors de la récente cérémonie des NRJ Music Awards 2019, la célèbre chanteuse franco-malienne Aya Nakamura était nominée dans deux catégories: celle de l’Artiste féminine de l’année et celle de la chanson française de l’année. Malheureusement, elle n’a pas réussi à remporter le moindre trophée.



L’auteure de la chanson “Djadja” a été éclipsée par Angèle, la chanteuse de 26 ans. Cette jeune belge a remporté de façon bien méritée les deux trophées des catégories d’artiste féminine de l’année et la chanson française de l’année. Dans cette deuxième catégorie, Aya Nakamura était en compétition avec Angèle, Clara Luciani, Jenifer et Vitaa.



Mais pour les fans d’Aya Nakamura, cela ne s’explique pas. Avec le succès que la franco-malienne a connu avec quelques unes de ses chansons, elle méritait bien de remporter un trophée.

Pour Aya Nakamura, cet échec ne l’a pas vraiment affectée. Sur son compte twitter, elle s’est contentée tout simplement de partager une image d’une femme solitaire, sur son canapé, avec en légende :



“Aya Nakamura dans sa loge après le show et son total de 0 NRJ Music Awards”.



Au cours de la cérémonie des NRJ Music Award 2019 qui s’est déroulée le week-end dernier, Aya Nakamura est monté sur la scène pour prester. La diva est montée sur scène pour interpréter sa chanson “Pookie” au palais des Festivals de Cannes.



Selon le magazine Voici, Aya Nakamura a séché Nikos lorsque ce dernier lui a proposé de l’accompagner à son fauteuil.











