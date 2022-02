Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Nabilla Benattia enceinte : accusée de porter un faux ventre, elle brise le silence Rédigé par leral.net le Lundi 14 Février 2022 à 13:45 | | 0 commentaire(s)| L'épouse de Thomas Vergara a récemment annoncé qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Un événement auquel certains internautes ne croient pas. Ils sont persuadés que Nabilla Benattia a un faux ventre et qu'elle a fait appel à une mère porteuse. Une rumeur à laquelle la jeune femme a répondu sur Snapchat, le 13 février 2022.

La nouvelle a été officialisée début février avec un beau portrait de famille et la photo d'une échographie. Nabilla Benattia est enceinte de son deuxième enfant. Depuis, elle se plaît à faire quelques confidences sur ses réseaux sociaux. L'occasion de découvrir qu'elle est la cible de rumeurs.



Vendredi 11 février, l'épouse de Thomas Vergara a publié une sublime photo issue d'un shooting. On peut l'y découvrir vêtue d'un habit blanc, remonté au niveau du ventre pour voir son beau baby bump. "Je ne réalise pas... ma vie a tellement changé en si peu de temps, je vais être maman de deux enfants. J'espère être à la hauteur pour cette nouvelle aventure. Je suis tellement heureuse, impatiente et j'ai très peur à la fois... La vie est pleine de surprises, c'est un nouveau chapitre que nous allons écrire ensemble. Je me réjouis de te rencontrer petit ange, nous t'attendons avec impatience pour agrandir notre bonheur", peut-on lire en légende de la publication.





