Nafissatou Diouf après sa convocation : « Ça ressemble un peu à un acharnement mais … »

Dr Nafissatou Diouf, ancienne directrice de la Télédiffusion du Sénégal. S.A (TDS) a été convoquée à la brigade de recherches. Elle figurerait sur la liste des personnalités qui doivent rendre un véhicule de la présidence. Jointe par Emedia, elle a confirmé la convocation et déclare : « j’ai reçu le coup de fil d’une personne se pressentant comme étant le commandant de Brigade de la section de recherches. Il m’a posé un certain nombre de questions notamment est-ce que j’avais par devers moi un véhicule de marque Peugeot 508 appartenant à la présidence de la République parce que le cas échéant je devais rendre le véhicule ? ». Et de poursuivre : « je lui ai dit que je n’avais reçu de véhicule de la présidence et d’ailleurs je n’ai jamais conduit un véhicule de cette marque. J’ai été un peu surprise de cette information. Il m’a dit si je pouvais venir le voir à la section de recherches et je lui ai dit si je reçois une convocation oui je vais déférer à ladite convocation. Par la suite, il m’a envoyé la convocation par whatsap après consultation de mon avocat ».



Donc, l’ancienne directrice de la Télédiffusion du Sénégal. S.A (TDS) est convoquée demain mercredi à 10 heures à la section de recherches. Par ailleurs, Nafissatou Diouf soupçonne un acharnement. «Je suis désolée de voir qu’il y a eu quand même amalgame parce que je n’ai jamais travaillé à la présidence et je n’ai jamais reçu de véhicule de cette marque. Ça ressemble un peu à un acharnement mais je ne pense pas que ce soit le principal motif. Par contre, je respecte les propos du commandant. Pour être honnête avec moi je sens qu’il y a quelques non-dits de la part de certaines personnes. Je pense que c’est une erreur et qu’on passera à autre chose », a-t-elle déclaré.



Pour finir, elle a soutenu qu’elle n’a pas reçu ses indemnités de cessation de fonction. « Ils refusent de me payer mes indemnités. Pis, ils me demandent un véhicule que je n’ai jamais reçu. C’est pour toutes ces raisons que je vais écrire au Président Bassirou Diomaye Faye pour qu’on me remette mes indemnités », promet-elle.



Avec emedia.sn