Nana Akufo-Addo, Président ghanéen : « nous ne pouvons pas dépendre des autres pour financer notre éducation »

La déclaration du Président ghanéen a été accueillie par des vivats du public du Centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Alors que ses homologues ont pris le soin de lire des discours, Nana Akufo Addo a fait parler son cœur : « Nous ne pouvons pas dépendre des autres pour financer notre éducation », énonce-t-il. Avant de préciser : « je ne le dis pas pour tourner le dos à ces nombreux bailleurs qui nous soutiennent ; mais si notre politique dépend d’autres bailleurs de fonds, si leur politique est réformée, nous allons souffrir ».



Pour cela, le dirigeant ghanéen appelle les Africains à lutter contre la fuite des capitaux qui cause une perte de 50 milliards de dollars à l’Afrique. « Imaginez ce que ces fonds auraient pu faire si nous n’étions pas restés inactifs devant cette fuite de capitaux. Nous devons nous organiser pour nous assurer que les richesses du continent soient utilisées pour servir les populations et pas ailleurs. Si nous comblons ce fossé, nous reviendrons à Dakar pour discuter non pas du financement, mais de la qualité de l’éducation », théorise le Président ghanéen fortement ovationné.









Le Quotidien