Nations Unies - Conseil des Droits de L'Homme: le Sénégal reconduit L’Assemblée général de l’ONU a élu ce mardi, 13 octobre 202, les 15 membres au Conseil des droits de l’homme, pour un mandat de trois ans à compter du 1er janvier prochain.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Octobre 2020 à 06:19 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal, qui a obtenu le plus grand nombre de votes favorables (188) parmi tous les pays en lice, tous continents confondus, est reconduit et garde un des quatre sièges pour l’Afrique. Il sera rejoint par la Côte d’Ivoire, le Malawi et le Gabon.



Les autres pays reconduits, au même titre que le Sénégal sont le Mexique, le Pakistan, le Népal et l’Ukraine, tandis qu’une dizaine de pays intègrent le Conseil : Bolivie, Chine, Côte d’Ivoire, Cuba, Gabon, France, Malawi, Ouzbékistan, Royaume Uni et Russie (qui revient après quatre années d’absence).



Ainsi, dans le détail, cela fait : quatre sièges pour l’Afrique, quatre pour l’Asie-Pacifique, deux pour l’Europe orientale, trois pour l’Amérique latine et les Caraïbes et deux pour l’Europe occidentale et autres États.



Le Conseil des droits de l’homme, dont le siège se trouve à Genève, est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies, composé de 47 États qui ont la responsabilité de renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme autour du globe.



RÉSULTATS DES VOTES :



4 sièges pour l’Afrique :

Sénégal 188

Côte d’Ivoire 182

Malawi 180

Gabon 176



2 sièges pour l’Europe de l’Ouest

France 167

UK 165



2 sièges pour l’Europe de l’Est

Russie 158

Ukraine 166



4 sièges pour l’Asie

Chine 139

Népal 150

Pakistan 169

Arabie saoudite 90 (non élue)

Ouzbékistan 169



3 sièges pour l’Amèrique du Sud

Bolivia 172

Cuba 170

Mexico 175

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos