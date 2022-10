Nations-Unies: Serigne Babacar Sy Mansour a suivi « avec attention et intérêt », le discours de Macky Sall

À l’occasion, le Président sénégalais, appelant à une refonte des cercles décisionnels internationaux qui confinent l’Afrique à la marge, a plaidé pour la juste et légitime revendication africaine d’une réforme du Conseil de sécurité, ainsi que pour l’octroi d’un siège à l’UA au sein du G20, un moyen, à ses yeux, de permettre à son continent d’être représenté là où se prennent des décisions qui engagent des millions d’Africains.



« Je suis venu dire que nous n’ignorons pas l’Afrique des problèmes, qu’il faut pacifier et stabiliser , avait-il conclu. Mais, il existe aussi une Afrique des solutions, forte de ses ressources naturelles, humaines et agricoles, dotée de gouvernements à la tâche, d’une jeunesse vibrante et créative, qui innove, entreprend et réussit. Cette Afrique des solutions souhaite engager avec tous ses partenaires, des rapports réinventés ».



« Le Khalife général (des Tidianes) a suivi avec attention et intérêt votre discours. Vous avez donné un véritable cours magistral, en plaidant pour un monde meilleur, un monde sans racisme, sans aucune discrimination. Que votre message soit entendu », a réagi Serigne Mansour Sy Dabakh, au nom du Khalife général, Serigne Babacar Sy Mansour.