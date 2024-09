Naufrage à Mbour : Le capitaine de la pirogue de migrants, la cinquantaine, arrêté

Cet homme âgé de 52 ans a été arrêté lundi, aux environs de 18 heures, après exploitation de canaux de renseignements et présenté à la Division de lutte contre la traite des personnes, a indiqué leur source.



Il a expliqué aux enquêteurs avoir décidé d’organiser ce voyage pour amener ses quatre enfants en Espagne et pouvoir lui-même se soigner sur place.



‘ ’Avant le départ, la pirogue contenait 86 personnes, des amis et parents qui m’ont contacté pour que j’embarque leurs enfants. Mais des gens arrivaient et montaient à mon insu. Ce qui a fait évoluer le nombre de passagers ’’, a-t-il dit à la police.



Quatre rescapés et neuf corps ont été repêchés parmi les dizaines de candidats à l’émigration qui avaient pris place à bord de la pirogue.