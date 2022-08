Naufrage du Joola: Les familles des victimes réclament une forte somme Depuis le naufrage du bateau Le Joola survenu le 26 septembre 2002 et qui avait fait au moins 1. 863 morts, l’ensemble des familles des victimes se bat pour leurs indemnisations.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Août 2022 à 11:58 | | 0 commentaire(s)|

« L’Etat du Sénégal n’a tenu aucun de ses engagements premiers : justice n’est pas rendue, le bateau n’est pas renfloué, les indemnisations sont à la traine », pestent les familles des victimes.



D’après L’AS, elles réclament 6 milliards 900 millions FCfa qui restent de l’enveloppe des 20 milliards dédiée à l’époque aux indemnisations et qui sont bloqués dans un compte. ‘’Notre association est dans le bénévolat depuis 20 ans. Nous n’avons ni siège, ni soutien. Atépa a retiré le siège qu’il avait prêté à l’association », a déclaré le président de l’Association nationale des familles victimes du naufrage du bateau le Joola.



Il précise que « cette somme restante nous permettra de mettre en place une fondation afin d’assister les familles qui sont oubliées, de même que les orphelins après leurs études. »



« Nous demandons au président de la République de faire lever ces fonds pour que les familles puissent en bénéficier, en mettant à jour la fondation et en aidant les familles qui sont dans le besoin », souligne Cheikhna Keïta.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook