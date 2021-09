Naufrage du bateau ‘’Le Joola’’/19 ans après: De vieilles doléances sur la table du gouvernement Le Comité d’Initiative pour l’érection du Mémorial-Musée ‘’Le Joola’’, en prélude à la commémoration du 19e anniversaire du naufrage du bateau ‘’Le Joola’’ a fait l’état des lieux, concernant l’avancement du dossier.

19 ans après ce drame, les orphelins ont constaté que beaucoup de doléances tardent à être satisfaites. Samsidine Aïdara, membre dudit collectif a rappelé les cinq doléances des victimes, déposées depuis 2007 sur la table du gouvernement.



Lesquelles, selon lui, sont entre «la prise en charge des orphelins et rescapés ; le renflouement de l’épave du bateau ; la justice pour toutes les victimes du Joola ; l’édification du Mémorial ‘’Le Joola’’, et le choix du 26 septembre comme une journée nationale de souvenir». “Naufrage du Joola et gestion de la pandémie : l’irresponsabilité se poursuit”, tel est le thème retenu cette année.



A la question de savoir comment le gouvernement a géré le dossier, Samsidine Aïdara regrette : «D’une manière générale, les gouvernements successifs de 2002 à 2021 ont manifesté peu de volonté politique dans la prise en charge des doléances des familles des victimes. Les points concernant le renflouement, la justice et la journée du souvenir sont toujours au point mort».



Mais, précise-t-il, «il y a quelques avancées en ce qui concerne la prise en charge des orphelins et pour l’édification d’un Mémorial. Le gouvernement ayant attendu dix ans avant de s’y atteler, n’a pris en charge que ceux qui avaient moins de huit ans au moment du drame».



