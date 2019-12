Naufrage en Mauritanie : 14 sénégalais ont quitté Nouakchott depuis 6h30 , ce matin Au lieu de 13, ils sont 14 sénégalais rescapés du naufrage du bateau en Mauritanie, qui ont quitté Noakchott, ce matin à 6h30 du matin à bord d’un bus en direction de Dakar.

Ils ont été pris en charge sur place par les autorités consulaires du Sénégal en Mauritanie et non par les services de l’immigration mauritaniennes. Selon la RFM, un certain Daouda Diop, originaire de Mbour, s’est déclaré au moment du départ du bus pour dire qu’il fait partie des rescapés.

Toutes ces personnes feront l’objet d’un entretien, une fois à Dakar, avant d’être convoyés dans leurs localités respectives.



