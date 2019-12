Naufrage en Mauritanie : c’est finalement à Saint-Louis que les 14 rescapés sénégalais ont été accueillis, hier nuit Les 14 sénégalais rescapés du naufrage d’un bateau en Mauritanie sont bien arrivés au Sénégal, hier nuit. Mais c’est à Saint-Louis qu’ils ont été accueillis et non à Dakar comme précédemment annoncé.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Décembre 2019 à 13:09 | | 0 commentaire(s)|

« Ils ont été acheminés par bus. La destination initiale était Dakar, mais les autorités ont finalement décidé de les stopper à Saint-Louis où ils subiront un entretien avant d’être dispatchés dans leurs localités respectives. C’est une décision qui a été prise à la dernière minute par les autorités », a, en effet, déclaré Bougar Ablaye Abass, des services consulaires du Sénégal en Mauritanie, sur la RFM.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos