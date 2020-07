Navétane - Amadou Kane à l'écoute de la population: "des tournois sont organisés, mais..." L’organisation de coordination des activités de vacances (ONCAV) s’attend à toutes les éventualités quant à la tenue de ses compétitions cette année en raison de la crise sanitaire, a déclaré samedi, son président Amadou Kane.

"Le navétane (championnat populaire) saura ce que la population voudra et on ne peut pas dire qu’on fait ou on ne fait pas", a affirmé Amadou Kane, qui se donne un délai pour voir l’évolution qu’aura cette pandémie.



Aujourd’hui la priorité, c’est de se préserver contre cette pandémie", a-t-il ajouté, invitant à continuer la sensibilisation des populations pour le respect des mesures barrières contre la Covid-19.



Organisation de tournois





"Nous nous sommes préparés à tout. Nous avons remarqué que malgré tout, les gens sont en train de s’entraîner partout et organisent des tournois", a-t-il dit en marge de l’ouverture à Kaolack des travaux des deux comités directeurs et l’assemblée générale de l’ONCAV.



