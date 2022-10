Navétanes aux Parcelles Assainies: Un match vire à la bataille rangée Un match de Navetanes au Stade des Parcelles Assainies, a viré hier, vers 17 heures, en bataille rangée. Les supporters de l’équipe de « Case Ba » se sont affrontés avec ceux de l’Unité 6. Vers le rond-point Case Ba, vers 19h, passants et automobilistes ont subi les dégâts collatéraux de cette bagarre.

Tout est parti d’un penalty sifflé lors de ce match que les supporters ont jugé comme inexistant. Après la partie qui s’est terminée aux tirs au but, les supporters des deux camps ont décidé d’en découdre dans la rue.



Ainsi, les deux camps se sont affrontés avec des jets de pierres sur plusieurs centaines de mètres vers l’Unité 7, l’Unité 8 et les deux voies, menant vers Cambéréne. Des blessés ont été notés, dont la majeure partie a reçu des projectiles.



Il a fallu l’intervention de quelques policiers, sur cette axe, pour calmer temporairement, les ardeurs des supporters, qui se sont encore retrouvés pour poursuivre leur bagarre.



A Case Ba, à cause de cette bagarre, quasiment tous les commerçants ont été obligés de fermer boutique dès 19 heures, pour ne pas subir de pillages.



