Navire en détresse: 369 migrants secourus, dont 9 femmes, 1 nourrisson, 2 enfants et 110 mineurs Parmi les 369 personnes secourues à bord du navire en détresse, 9 femmes, 1 nourrisson, 2 enfants et 110 mineurs non accompagnés, selon SOS Méditerranée, originaires notamment d’Egypte, du Bangladesh ou d’Érythrée.

L’Ocean Viking, le navire de secours en mer de SOS Méditerranée, a recueilli en Méditerranée dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 juillet 2021, 369 nouveaux migrants après une sixième opération de secours en quelques jours, a-t-on appris auprès de l’ONG. Le navire compte désormais 572 rescapés à son bord, précise SOS Méditerranée sur son compte Twitter.



Le dernier sauvetage a concerné un « grand bateau en bois » signalé « en détresse dans la région de recherche et de sauvetage libyenne » dimanche en fin d’après-midi, a déclaré une porte-parole de l’ONG à l’AFP.



Le 1er mai, l’Ocean Viking avait débarqué 236 migrants secourus en mer en Sicile. Le navire avait ensuite passé plusieurs semaines en cale sèche à Naples, pour des travaux, avant de reprendre la mer de Marseille.











Nouvelobs.com



