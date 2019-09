Navire hôpital Mercy Ships à Dakar: Déjà, 71 patients opérés

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2019 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

Au moins 71 patients ont déjà bénéficié d’une intervention dans le navire hôpital Mercy Ships qui mouille au Port de Dakar depuis le 14 août 2019. Parmi les premiers bénéficiaires, il y a 19 en chirurgie maxillo faciale/Orl, 18 en chirurgie plastique et 34 en chirurgie générale. Selon le quotidien « L’As » , le ministre de la Santé et de l’Action sociale a effectué hier une visite dans le bateau-hôpital pour s’enquérir de la situation des patients qui doivent y subir des opérations chirurgicales. Abdoulaye Diouf Sarr s’est réjoui du traitement réservé aux malades et du travail des équipes chirurgicales.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos