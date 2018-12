Ndella Madior Diouf : « j’aurais honte d’accompagner Macky, il n’a rien fait pour mon père »

Dans un entretien accordé au quotidien Walfquotidien, la fille de Madior Diouf du Rassemblement national démocratique (RND), Ndella Madior Diouf, qui s’est rangée aux côtés de Me Madické Niang pour la présidentielle de 2019, est revenue sur sa relation avec le Président Macky Sall.



Pour Ndella, une alliance avec Macky Sall est impossible car, ce dernier n’a rien fait pour son père : « je n’ai jamais été proche de Macky Sall. Il m’a bien reçu deux fois, mais on n’a jamais eu une alliance forte devant aboutir à quelque chose. Ils ont fait appel à moi récemment à travers le ministre de l’Intérieur. Je n’avais pas donné mon accord formel. J’aurais honte d’accompagner le Président. Il n’a rien fait pour mon pauvre père, Madior Diouf du RND et de BBY. Macky et Moustapha Niasse n’ont pas rendu la monnaie de la pièce ».



