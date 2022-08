Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ndeye Alima Fall, «meilleure élève du Bfem» : une notoriété éphémère, car l’IA de Pikine-Guédiawaye dément et apporte des précisions Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Août 2022 à 11:35 | | 0 commentaire(s)| L’Inspection académique de Pikine-Guédiawaye est sortie de sa réserve hier pour démentir l’information selon laquelle la fille qu’on présente sur les réseaux comme meilleure élève du Bfem ne l’est pas. Elle précise qu’au moins quatre autres la devancent.

Son succès a fait long feu. Ndèye Alima Fall a été présentée ce week-end comme étant la meilleure élève du Bfem. Dans un entretien accordé à une télévision en ligne dénommée «360», elle fait la fierté de sa famille et de son entourage qui se disent heureux.



Malheureusement l’Inspection d’académie de Pikine-Guédiawaye brise son rêve. Ndèye Alima Fall, 16 ans, est issue d’une famille démunie. Elle habite Guinaw Rails. Elle est sortie du lot de 179 521 candidats au Bfem avec une moyenne de 17,67.



Dans une interview, elle dit être contente et fière d’elle. «J’ai été contente d’avoir su que j’ai été la première au niveau national. Ce n’était pas facile, j’ai fait des cours de renforcement, des documentations, des recherches. Je me suis rapprochée de tous les professeurs qui pouvaient m’aider», a lâché la jeune apprenante. Un sentiment de joie partagé par sa mère qui confie : «Je suis très heureuse mais je ne suis pas surprise que ma fille ait réussi un tel exploit. Ndèye Alima aime les études.»



Pour Abdou Aziz Sané, président de l’Association pour le développement de l’éducation dans la banlieue, «Alima est polyvalente comme élève. Je l’ai eu à l’élémentaire mais elle avait de très bonnes notes et cela dans toutes les disciplines».



Seulement ce succès n’aura duré que le temps d’une rose puisque le statut de meilleure élève ne lui a pas été décerné par les autorités éducatives compétentes. Ndèye Alima est derrière au moins quatre autres.

Avec Bes Bi





