Ndèye Coumba Aw, nouvelle Directrice générale de la Bicis : Une ambition de repositionner la banque

Repositionner la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Sénégal (Bicis), passée sous le label du Groupe Sunu depuis un mois, est l’ambition de la nouvelle Directrice générale de l’institution financière, Ndèye Coumba Aw. Présente au Festival de Jazz de Saint-Louis, elle a dit sa volonté d’aller, dans un cadre concurrentiel, à la « reconquête […] Repositionner la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Sénégal (Bicis), passée sous le label du Groupe Sunu depuis un mois, est l’ambition de la nouvelle Directrice générale de l’institution financière, Ndèye Coumba Aw. Présente au Festival de Jazz de Saint-Louis, elle a dit sa volonté d’aller, dans un cadre concurrentiel, à la « reconquête de clients perdus, de maintenir ceux qui sont là et de chercher ceux qu’[ils n’ont] pas ». La grande ambition serait que Bicis-Sunu puisse se retrouver dans le podium des établissements bancaires au Sénégal. La nouvelle Directrice, qui a travaillé pendant 18 ans à la Bicis et dans le Groupe Bnp Paribas, avant d’aller à la Cbao-Attijari pour y assurer la fonction de Directeur général adjoint de la Banque de Dakar en charge du Département exploitation, veut, avec ses équipes, définir un « cadre d’accueil correct pour les clients ». Héritant d’une banque qui totalise 60 ans d’existence, elle mesure la portée du « challenge important et passionnant », a-t-elle confié. Loin de l’effrayer, Mme Aw compte mettre en avant sa « grande expérience » pour rassurer les clients et actionnaires de la banque. La première femme à diriger la Bicis est d’attaque et pense être à la « hauteur » des ambitions de ses patrons. Sa « jeunesse » devrait également constituer un atout pour elle. Ndèye Coumba Aw a salué la « mémoire de Pathé Dione, fondateur du Groupe panafricain Sunu présent dans 17 pays africains et avec 4000 collaborateurs ». M. Dione est décédé au mois de janvier 2023. Aussi, elle s’est réjouie que la « Bicis passe du vert, symbole de l’espoir, au rouge de la consécration et de la plénitude ». Cela, « pour encore être plus près de vous, pour rendre vos économies, vos projets, votre quotidien et même vos rêves plus florissants », a assuré la Directrice. Ibrahima Khaliloullah NDIAYE



