Ndèye Dioum Tall (Sainte Jeanne d’Arc) et Fatoumata Sow (Lycée Jean Mermoz) obtiennent des bourses internationales Excellence major du gouvernement français

Ndèye Dioum Tall (Sainte Jeanne d’Arc) et Fatoumata Sow (Lycée Jean Mermoz) ont été félicitées par l’Ambassadeur Christophe Bigot qui recevait lundi à la Résidence de France de Dakar, les nouveaux boursiers sénégalais du gouvernement français, pour les féliciter et leur souhaiter plein succès pour la poursuite de leur parcours universitaire en France.



Chaque année, ce sont un tiers du total des plus de 70 boursiers sénégalais du gouvernement français qui sont renouvelés, suite à une sélection, sur projet, par les membres d’une commission paritaire où sont représentées toutes les principales universités sénégalaises.



Cette année, ce sont 22 bourses doctorales et 4 bourses post-doctorales qui ont été attribuées à des candidats sénégalais de haut niveau. La dominante thématique de ces bourses sont les sciences et les techniques.



S’y ajoutent également 33 bourses de stage, programmées par les autres secteurs de coopération (culture, innovation et économie numérique, gouvernance, coopération non-gouvernementale). En résumé, 103 bourses, tous secteurs confondus, seront octroyées cette année par l’Ambassade de France au Sénégal.



Les nouveaux boursiers auront l’occasion de rencontrer à la Résidence certains de leurs collègues boursiers sélectionnés au cours des trois dernières années, pour un partage d’expériences. Ils pourront ainsi également poser les bases de leur implication dans FranceAlumni, réseau des anciens étudiants de France, un important réseau d’entraide et de partage qui connaît une importante croissance au Sénégal.



Par ailleurs, seront également conviés à la Résidence une trentaine de boursiers du gouvernement français d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, qui poursuivent leurs études au Sénégal. Ils illustrent notamment le rôle du Sénégal comme pôle universitaire régional majeur.





