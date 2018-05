Ndèye Saly Diop Dieng dégaine 149 millions F Cfa pour le financement des projets des femmes de Thiès Après les régions de Dakar et de Diourbel, Thiès est la troisième à recevoir la ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Ndèye Saly Diop Dieng, dans le cadre de ses consultations régionales pour le financement des projets des femmes.



La ministre a remis un montant de 149 millions de francs CFA destinés à 245 projets de femmes constituées en unités économiques, pour l’entrepreneuriat féminin (Ueef) dans les 15 Communes du Département de Thiès.



Dans des propos rapportés par l'APS, elle soutient “qu’un Sénégal émergent passe par l’autonomisation des femmes. C’est pourquoi toutes les femmes sans exception aucune, seront bénéficiaires d’un financement de ce programme pilote”.



Ce weekend, ce sera le tour des départements de Mbour et de Tivaouane.













