Ndèye Sokhna Ndiaye kidnappée avant hier à Dakar : " je ne me rappelle de rien"

Cliquez-ici pour regarder plus de videos Ndèye Sokhna Ndiaye a été kidnappée avant-hier à Dakar et retrouvée aujourd'hui devant la mosquée de Diourbel.



La victime avoue: " je ne me rappelle de rien, et je ne sais pas non plus comment je me suis retrouvée devant la mosquée et ceux qui m'avaient kidnappée"...Sa maman compte l'emmener à l'hopital pour consultation.









