Ndèye Tické Ndiaye dément et précise : « Il n’y a pas de vacances gouvernementales » Contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse, la Porte-parole du gouvernement, Ndèye Tické Diop fait une précision de taille. Cette année, il n’y pas de vacances gouvernementales, clarifie-t-elle, dans un bref entretien avec Seneweb.

Mme le ministre comment seront organisées les vacances gouvernementales ?



En réalité il n’y a pas de vacances gouvernementales. Ce sont les réunions du conseil des ministres qui ont été suspendues. Ça allège un peu. Mais le travail continue. Moi j’ai travaillé aujourd’hui (Ndlr : Elle était à la Poste ce vendredi). Et le Président était à Diamniadio. Le chef de l’Etat prendra une semaine, mais il n’y a pas de vacances gouvernementales.



Les ministres iront-ils en vacances ?



Un ministre qui le désire peut demander à s’absenter. Certains sont allés à la Mecque c’est normal, ils ont l’autorisation du Président de la République.



Quand est-ce que ces réunions reprendront ?



Les réunions sont suspendues jusqu’en septembre, à une date qu’on vous communiquera. Donc l’administration ne saurait s’arrêter. Vous avez vu, les ministres sont sur le terrain et le Président travaille tous les jours jusqu’à des heures tardives.



