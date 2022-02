Ndiaga Ndour accusé à tort / Avec un contrat de la Présidence: La société J 5 et Kadu aux manettes de la Régie

La non-implication de Ndiaga Ndour dans cette affaire est vérifiable. Vu l’information détenue par Leral, le frère de l’artiste interplanétaire, Youssou Ndour, n’a géré que la première partie, avant les discours. Et, pourtant, lors des prestations ciblées, le son de Youssou Ndour a même été coupé.



Donc, il faut juste retenir que cette supposée bouderie est née d’une imagination débordante et fertile. C’est une orchestration ou victimisation savamment entretenue. Un astuce de communication pour mettre davantage Wally Seck en scène.



D’autre part, cette démarche vise à discréditer injustement, un digne travailleu,r très respectueux des principes. Et la réalité des faits démontre que Ndiaga Ndour, attaqué de tous bords, n’y est pour rien.