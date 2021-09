Ndiaganiao : une 2ème vague de ralliement des partisans de Sonko vers L’APR enregistrée La saignée se poursuit à Ndiaganiao dans les rangs du Pastef. En effet, ce samedi, plusieurs militants de la formation politique Pastef ont décidé de tourner le dos à Ousmane Sonko pour rejoindre L’APR, à quelques mois des élections locales.

Sous la houlette de Dr Tening séne DG de l’Ana ces ex patriotes ont organisé une grande rencontre pour exprimer publiquement leur décision de tourner le dos à Ousmane Sonko il s’agit de 8 responsables de Fandore, Nguethie, Thiandène, Fao. Both Sérère, Guitry, selon ces responsables, ils ne se retrouvent plus dans la façon de faire de leur ex-mentor, Ousmane Sonko.



Cependant, ils ont décidé de travailler avec Dr Tening pour le développement de Ndiaganiao et ont aussi expliqué le choix porté sur la directrice générale de l’Ana (Agence nationale de l’aquaculture), d’après eux, madame Tening Sène fait la politique autrement en aidant les populations de sa localité avec les moyens dont elle dispose. Et si tout le monde faisait comme elle, la commune de Ndiaganiao allait dépasser ce stade.



À propos des élections locales ces ex-partisans d’Ousmane Sonko comptent s’impliquer pleinement pour la candidature de Dr Tening Sène. Pour rappel, il y a quelques mois de cela, des partisans d’Ousmane Sonko, à savoir Maguèye Sèye, responsable de la jeunesse patriotique, et Léon Paul Diouf, membre la cellule de communication départementale de Mbour, avaient aussi claqué la porte à Ndiaganiao pour rejoindre l’Apr.



À noter que Ndiaganiao est le fief de Bassirou Diomaye Faye, président national du Mouvement des cadres patriotes.

