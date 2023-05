Ndiassane : Cheikh Bouh Sidy Makhtar Kounta intronisé comme nouveau Khalife (Famille)

Le guide religieux Cheikh Bou Sidy Makhtar Kounta a été intronisé mardi, comme nouveau Khalife général de Ndiassane, suite au rappel à Dieu de son prédécesseur Cheikh Bécaye Kounta, a appris l’APS auprès de sa famille.



Cheikh Bouh Sidy Makhtar Kounta, 94 ans, est un ancien agent de l’Asecna, l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar.



Il a été intronisé après l’inhumation de Cheikh Bécaye Kounta prévue après la prière de 14 heures, dans la ville sainte de Ndiassane, a constaté un reporter de l’APS sur place.



Plusieurs fidèles musulmans ont assisté à la prière mortuaire suivie de l’intronisation du nouveau Khalife général de Ndiassane.



Cheikh Bécaye Kounta a été rappelé à Dieu mardi, à Dakar, des suites d’une maladie, a appris l’APS auprès du porte-parole de la famille Serigne Abdourahmane Kounta.



Le défunt était un homme multidimensionnel connu pour son amour du Coran et sa grande discrétion. Un ancrage dans la culture arabo-islamique, qui ne contrariait en rien son ouverture au monde. Aussi, a-t-il travaillé dans l’administration et à l’Agence de presse sénégalaise, par exemple.



Il était depuis 2018, Khalife général de Ndiassane, cité religieuse de la région de Thiès (ouest), fondée par la prestigieuse famille des Kountiyou, représentant la khadrya, confrérie se réclamant de la lignée du Propète Mouhammad (PSL).













Aps