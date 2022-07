"Ndiassane et sa jeunesse sont avec vous" : Le porte-parole de la famille Kountyou dément Yewwi Accusé d'avoir dit à Ousmane Sonko et compagnie que Ndiassane et sa jeunesse sont avec eux, le porte-parole de la famille Kountyou a tenu à faire une précision et un démenti formel, par rapport à ce qu'il qualifie de mensonge. Le porte-parole du Khalife affirme n'avoir jamais tenu de tels propos.

Suite à une publication de Dakaractu concernant la visite de l'inter coalition Yewwi Askan Wi (YAW)/ Wallu chez le Khalife général des Khadres, des précisions ont été apportées par le porte-parole de la famille Kountiyyou, Serigne Abdourahmane Kounta que nous publions in extenso.



" Je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, que la paix et bénédiction soient sur le sceau des prophètes Mouhamed aleyhi Salam. Ce 31 juillet 2022, le Sénégal va vers des élections législatives. Cheikhal Bécaye, Khalife général des khadres, comme l’ont toujours fait ses prédécesseurs, accueille toute sorte de partis politiques, coalitions ou autres structures politiques.



Mais, tout le monde sait que Ndiassane ne s’est jamais opposé à l'État, car s’opposer à lui serait synonyme d’aller à l’encontre de la volonté divine. Le khalife n'agit jamais de la sorte. De ce fait, Cheikhal Bécaye précise avoir écouté le chef de l'État et attend tous ceux qui sont sous sa tutelle. Cependant, la famille est large et chaque membre a le droit de choisir librement son camp politique. Le Khalife, par ma voix, tient à faire savoir que Ndiassane est une terre d'hôte et de tarbiyya, qui a marqué son empreinte dans la quête de paix et de stabilité au Sénégal ", dira substantiellement, le porte-parole de Serigne Abdourahmane Kounta.



Pour rappel, la délégation de l'inter coalition YAW/ Wallu était venue solliciter des prières pour des élections libres, transparentes et calmes.

