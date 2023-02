Ndigueul MC (Cheikh Ma Djimbira Ndiaye) : l’Ambassadeur du Festival du Sahel

En 1993 il remporte le cerveau national (prix décerné dans une émission de La RTS). Dès le collège il s'investit dans les arts, théâtre musique... Il se forme aux arts de la scène et obtient le statut de régisseur général, il compose grand nombre de musiques soufies et chants traditionnels.



En 1998 il devient le président fondateur de l’Association Artistique et Culturelle Ngueweul Rythme, dont il est encore aujourd'hui le leader.



En parallèle il accompagne des chanteurs et des ensembles de musiques soufies et traditionnelles dans plusieurs festivals ; il joué avec le groupe Nomadi (groupe populaire italien pop rock) ainsi qu'avec d'autres groupes internationaux.



Ambassadeur du Festival du Sahel, il programme et accompagne de nombreux artistes au Sénégal. Conseiller culturel du département de Kébémer, il est actif sur le territoire sénégalais qu'il défend et affectionne.



Photo Damel Karbalah