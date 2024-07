Ndindy : Arrestation d'une voleuse de tontine et de son complice, un troisième larron toujours en fuite

La brigade de proximité de Ndindy a déféré au parquet de Diourbel, la dame S. Ndiaye et son complice, pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec usage de moyen de locomotion.



D'après "Seneweb", des femmes du quartier de Mbacké Barry sis à Ndindy, dans la commune de Touba, avaient mis en place une tontine pour les besoins du Grand Magal. La gestionnaire, A. Ngom, gardait le coffre-fort chez elle, depuis quatre ans. Mais une participante de la tontine a profité de son absence pour la cambrioler, avec ses deux complices à bord d'une moto.



Le jour des faits, la mise en cause a débarqué chez A. Ngom, où elle a trouvé sa belle-mère. Avec ses complices, ils lui ont raconté des carabistouilles, avant qu'Abdou K. et son compère emportent le coffre-fort contenant la somme de 1 100 000 FCfa.



L'enquête ouverte par les gendarmes de la brigade de proximité de Ndindy, a permis d'interpeller la mise en cause et l'un de ses acolytes. Le troisième larron est toujours en cavale.



Interrogé sur procès-verbal, le duo a reconnu les faits. Par contre, l'argent a été déjà partagé.



