Ndingler / Babacar Ngom: « Sedima a 225 hectares sur les 300 hectares souhaités »

Sur la polémique née des terres de Ndingler, le patron de la SEDIMA donne des détails sur l’affaire et ses relations avec le président de la République, Macky Sall.



Babacar Ngom dit être ami avec Macky Sall. Mais, il précise que ces derniers temps, il y a une friction. « Je n’ai jamais demandé à Macky Sall de me donner le plus petit hectare. Il ne m’a jamais entendu parler de ce terrain. Et, il n’y a jamais eu une telle discussion entre nous deux », clarifie-t-il.



Ainsi, il indique que la terre de la polémique s’étend sur une superficie de 225 hectares et non sur 300 hectares. « Quand nous devions être effectivement installés, on nous a fait savoir qu’il n’y avait pas 300 hectares, mais 225.



SEDIMA n’a que 225 hectares. Pas les 300 hectares annoncés. Et pour ce qui est du plan, on y voit les 75 hectares manquants. Cette surface a été laissée aux habitants de Djilakh », révèle-t-il.