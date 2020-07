Ndingler: L’Etat promet de restituer les terres aux paysans autochtones

Les populations de Ndingler ne sont plus loin du bout du tunnel. Selon les dernières informations obtenues par Emedia, l’Etat du Sénégal a finalement décidé de restituer aux paysans les terres qu’ils réclamaient à l’homme d’affaires Babacar Ngom, PDG de la SEDIMA, lequel brandissait un titre foncier sur près de 300 hectares dans la zone située à cheval entre les communes de Sindia et de Ndiaganiao, dans le département de Mbour.



Après l’échec de plusieurs médiations, menées notamment par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, et son homologue en charge de l’Urbanisme, Abdou Karim Fofana, c’est finalement une décision venue du palais qui devrait trancher le litige.



Selon Mbaye Diouf, membre du Collectif pour la défense des intérêts de Ndingler, joint par Emedia, cette solution leur a été annoncée par le ministre de l’Intérieur lui-même, qui l’a appelé personnellement pour lui faire part de la nouvelle, en attendant les modalités d’application : les paysans de Ndingler vont donc obtenir gain de cause.



« Le ministre de l’intérieur nous a appelés au téléphone à 17h, pour nous en parler. Il nous dit que l’Etat a décidé de nous restituer toutes les terres qui étaient exploitées par les paysans de Ndingler. Nous attendons la mise en application d’une telle décision pour apprécier », dit-il.



