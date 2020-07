Ndingler: Leur hivernage "sauvé", les paysans veulent la cession totale de leurs terres Les paysans persistent pour recouvrer définitivement leurs terres. Le comité de suivi foncier et d’assistance aux populations de Ndingler a publié, hier, un communiqué pour aviser.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Juillet 2020 à 08:56 | | 0 commentaire(s)|

« La vraie bataille commence maintenant : c’est celle de la restitution définitive des terres aux paysans de Ndingler, aux paysans du Sandock, aux paysans de la Commune de Ndiaganiao.



En voyant la spontanéité avec laquelle les Sénégalais ont porté ce combat, avec un esprit de justice sociale, nous espérons mener et gagner cette ultime bataille, avec le soutien de tout le peuple sénégalais ", renseigne le document.



Le communiqué poursuit: « ce combat est également un plaidoyer pour défendre dans toute sa noblesse, l’agriculture paysanne face à un modèle d’agrobusiness qui risque d’augmenter et d’accélérer la vulnérabilité du monde rural, en transformant de braves paysans en ouvriers agricoles sans statut ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos