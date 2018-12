Ndiogou Wack Seck, le grand oublié de la macky-family

S’il existe un passager émérite que le train de la deuxième alternance a laissé en rade, c’est bel et bien Ndiogou Wack Seck, l’ex-dirpub du journal ‘’il est midi’’.



Combattant actif aux côtés l’ex-président de l’Assemblée nationale, Macky Sall, durant les mois de persécution, Ndiogou semble être un grand oublié du régime de l’APR. Outre son misérable poste de PCA de la RTS, il n’a reçu aucune autre promotion digne de son rang.



Ecarté par certains intrus et opportunistes de la macky-family, M. Seck est dépeint par certains détracteurs comme étant l’un des ex-insulteurs d’Etat des années Abdoulaye Wade.

Un mauvais procès ! Certes, le journaliste se distinguait dans ‘’il est midi’’ par sa virulente capacité à caricaturer les pourfendeurs de Wade et de Macky, de manière extrêmement discourtoise certes mais pas de façon injurieuse.



Comme quoi, Ndiogou Wack Seck, le professeur de grammaire, le journaliste et l’universitaire n’a jamais été un insulteur du genre Assane Diouf. N’en déplaise à certains.













Le Témoin

