Ndiol Loum, maire de Ndiognick, coordonnateur départemental de l’Apr de Birkelane : « Aliou Sow doit arrêter l’auto-glorification … »

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2019 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

« Les résultats de Macky Sall dans le commune de Birkelane sont en partie l’œuvre de l’Alliance pour la république (Apr). Aliou Sow n’'a été qu’un soutien. Et quand il nous rejoignait, le travail était en phase terminale. Il ne peut pas revendiquer la paternité de la victoire de Macky Sall dans notre commune, puisque son apport n’a pas été aussi conséquent.



Aliou Sow doit arrêter l’auto-glorification. Quand il a décidé de soutenir le Président Macky Sall, ce dernier nous avait déjà envoyé le Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Ensemble, nous sommes allés à Keur Pathé, parce que ma relation avec Aliou Sow n’était pas au beau fixe. Si j’ai quitté le Parti démocratique Sénégalais (Pds) pour rejoindre l’Apr, c’est en partie à cause de lui, alors que je l’ai beaucoup soutenu.



S’il dit que nous n’avons jamais gagné ici, il raconte des contrevérités. A Birkelane, ce sont les 8 maires qui ont réuni leurs forces pour la victoire de Macky Sall dans la localité », a expliqué le maire de Ndiognick, Ndiol Loum à nos confrères du journal L'Observateur.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos