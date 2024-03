Ndioum, Ourossogui, Kanel: Pr. Daouda Ndiaye promet de meilleures conditions de vie aux populations

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mars 2024 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Pr. Daouda Ndiaye a sillonné Ndioum, Ouroussogui, et Kanel. Devant, les populations, il s’est engagé à soutenir les éleveurs. Il a également promis de faciliter l’accès de l’eau et de l’électricité, aux populations. Des promesses ont été faites aussi, à l’endroit des étudiants et des retraités…