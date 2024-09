Ndioum : Trois individus arrêtés en possession de près de 2 kg de chanvre indien (Gendarmerie)

La Brigade de gendarmerie de Ndioum a arrêté, dans la nuit de dimanche à lundi, trois individus en possession de près deux kilogrammes de chanvre indien et d’une somme d’argent, a appris l’APS d’une source sécuritaire.



Les trois individus, dont deux de nationalité sénégalaise et un citoyen mauritanien, ont été appréhendés au quartier ”Base” à Ndioum, selon la même source, soulignant que les mis en cause qui circulaient à bord de deux motos, tentaient de se rendre en Mauritanie, rapporte l'Aps.



Le trio de trafiquants détenait également par devers lui, un total 480 cornets et des billets de banque, dont la devise et le montant n’ont pas été révélés.



Ils sont en garde-à-vue à la Brigade de gendarmerie de Ndioum, qui a ouvert une enquête.