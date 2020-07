« Nébuleuse gestion » des 37 hectares par le Maire de Malika : Alioune Dia démonte pièce par pièce les accusations jugées fortuites Il y a 7 ans, l’Etat du Sénégal dans le cadre du recasement des impactés de la VND 3, a octroyé aux populations impactées, une superficie de 37 hectares à Malika. L’actuel Mairie de cette localité porté au devant de l’actualité par de graves accusations, Alioune Dia, de la part son Conseil communal, dans cet entretien accordé à Leral Tv, démonte pièce par pièce, ces accusations jugées fortuites…

Leur mairie accusé d’avoir bradé 37 hectares, Alioune Dia du Conseil communal de Malika, dans cet entretien accordé à Leral Tv précise que sans connaitre l’historique de ces 37 hectares, on peut nager dans l’erreur.



Rappelant qu’une autorité, ancien maire, (qu’il ne nomme pas) qui parlait d’une nébuleuse, une grave accusation indexant l’actuel maire, il apportera son éclairage sur une affaire qui date d’avant la gestion de l’actuel maire, notamment avec un comité de pilotage crée par des notables de leur localité…



C’est ainsi qu’il a tenu à démonter pièces par pièces, ce flou entretenu allant du Recasement des impactés de la VND 3 qui date de 2013, aux hectares affectés au recasement à Malika, la signature trois ans après, ( le 24 mars 2016 par Diène Farba Sarr ), d’un arrête déclassant 37 hectares pour les recasés, en passant par les impactés de Cambèrène et du BRT.



Plus de 70 millions FCFA ont été décaissés par la Mairie pour viabiliser la tranche affectée…



Des transactions sans aucune zone d’ombre, sans compter des accusations très légères car ne tenant pas compter, des routes qui doivent être dégagées pour l’accessibilité, les écoles, les postes ou structures sans sanitaires, terrains de sport alors que 18 hectares étaient destinés aux habitations…le Conseiller municipal blanchit une gestion transparence du Maire, salie par de fausses accusations…

