Nécrologie: Abdoulaye Diaw Chimère, ancien député-maire de Saint-Louis n'est plus L'ancien Député-Maire de Saint-Louis, Abdoulaye Diaw Chimère, par ailleurs ancien DGIG est décédé à Dakar. La levée du corps sera effectuée ce vendredi à 9h30 à la Clinique Madeleine et l'enterrement, le même jour à Saint-Louis.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Janvier 2021 à 07:15 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos