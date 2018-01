Nécrologie: Abdoulaye Diop, ex-Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, a perdu sa maman

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Janvier 2018 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

La maman de l'ex-Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances Abdoulaye Diop, Adja Fatou Djité, est décédée, hier mardi à Thiès. Toute l'équipe de Leral lui présente ses sincères condoléances et prie pour le repos de l'âme de la défunte.

Que la terre lui soit légère !

